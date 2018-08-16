Вчера, 15 августа, на трассе Житомир - Бердичев произошло ДТП, в котором погиб прапорщик 2 МБ 72 ОМБР Александр Лищук. Он был в отпуске и ехал на собственную свадьбу.

О трагедии сообщила в Facebook пресс-служба оперативного командования "Север".

"Получив отпуск, Александр Лищук поехал на свадьбу, которая должно была состояться в четверг, 16 августа. И в результате крупного ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года...

"Светлый, позитивный человек, хороший военный, верный друг", - так характеризуют его в бригаде и в батальоне. В ВСУ он с 2005 года, на фронте с 2014-го. Вместе со своим 2 батальоном защищал Мариуполь, Гуково и Червонопартизанск, Волноваху и Гранитное, затем был на терриконах вблизи оккупированного Докучаевска, в 2016-2017 году - в Верхнеторецком.

Прошел всю войну невредимым, и трагическое событие оборвало его жизнь на мирной территории. Одинокими остались родные, невеста, которой так и не суждено стать женой, и ребенок, что вскоре родится, но уже никого не увидит отца", - написали в пресс-службе.

Фото: facebook.com/kommander.nord

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