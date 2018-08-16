Адвокаты бывшего премьер - министра Украины Павла Лазаренко и юристы Белого дома работают над соглашением о "примирении" опального политика с правительством США в деле о конфискации его активов.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на документ, который есть в распоряжении у издания.

13 августа в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, представители правительства США подали ходатайство, согласно которому хотят согласовать "общие контуры урегулирования" дела Лазаренко.

"Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе", - говорится в заявлении.

Федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу, поскольку стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке указанного соглашения.

В США экс-премьер Украины Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 гг.

В ноябре 2009 года он был окончательно осужден. 1 ноября 2012 года Лазаренко вышел из американской тюрьмы на свободу.

В Генпрокуратуре Украины заявляли, что стоит Лазаренко вернуться в Украину, как он будет арестован. Адвокаты экс-премьера уточняют, что в Украине следователи инкриминируют ему около 50 уголовных эпизодов: дачу взятки, присвоение средств и злоупотребление положением.

Ранее "Страна" сообщала, что ГПУ готовит дела Лазаренко и Януковича к передаче детективам НАБУ.