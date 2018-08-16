Около 3:00 в ночь с 15 на 16 августа на Киев обрушились дожди, град и мощнейшие грозы. Небывалые масштабы стихии оторвали среди ночи от уютных кроватей огромное количество жителей города, принявшихся закрывать окна и спасать сушившееся белье.

Лужи за считанные минуты достигли глубины нескольких десятков сантиметров, деревья наклонились на 45 градусов, многие из них попадали. Но всего за 15 минут все успокоилось.

Своими впечатлениями киевляне стали делиться в соцсетях.

Скриншот: чат Facebook

Скриншот: facebook.com/akirik

Скриншот: facebook.com/m.kindrakevich

Скриншот: facebook.com/katya.klueva

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Скриншот: Facebook/Olga Belay

Скриншот: facebook.com/groups/NewRusanovka

Стоит напомнить, что синоптики предупреждали, что высока вероятность того, что над Киевом пройдут дожди и грозы. Также отметим, что 15 августа столица пережила самый жаркий день 2018 года.

Что делать во время сильного ветра