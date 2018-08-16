Невероятная гроза в Киеве разбудила жителей столицы посреди ночи. Фото и видео стихии
Около 3:00 в ночь с 15 на 16 августа на Киев обрушились дожди, град и мощнейшие грозы. Небывалые масштабы стихии оторвали среди ночи от уютных кроватей огромное количество жителей города, принявшихся закрывать окна и спасать сушившееся белье.
Лужи за считанные минуты достигли глубины нескольких десятков сантиметров, деревья наклонились на 45 градусов, многие из них попадали. Но всего за 15 минут все успокоилось.
Своими впечатлениями киевляне стали делиться в соцсетях.
Скриншот: чат Facebook
Скриншот: facebook.com/akirik
Скриншот: facebook.com/m.kindrakevich
Скриншот: facebook.com/katya.klueva
Скриншот: facebook.com/tala.didenko
Скриншот: Facebook/Olga Belay
Скриншот: facebook.com/groups/NewRusanovka
Стоит напомнить, что синоптики предупреждали, что высока вероятность того, что над Киевом пройдут дожди и грозы. Также отметим, что 15 августа столица пережила самый жаркий день 2018 года.
Что делать во время сильного ветра
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей;
- не парковать рядом с ними автотранспорт.