Мадридский "Атлетико" обыграл в дерби "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 4:2. Основное время матча, который состоялся в среду вечером на стадионе А. Ле Кок Арена в Таллине, завершилось со счетом 2:2, сообщает Интерфакс-Украина.

Уже на первой минуте встречи счет открыл форвард "Атлетико" Диего Коста. На 27-й минуте действующий победитель Лиги чемпионов отыгрался благодаря точному удару Карима Бензема.

На 63-й минуте за попадание мяча в руку игроку "Атлетико" был назначен пенальти, который реализовал Серхио Рамос. Но на 79-й минуте Диего Коста отличился во второй раз и сравнял счет.

В дополнительное время успех победителю Лиги Европы прошлого сезона принесли точные удары Сауля Ньигеса на 99-й минуте и Коке на 104-й минуте.

Это третья победа в матче за Суперкубок УЕФА в истории "Атлетико", для которого успешными оказались все три попытки. Самый титулованный клуб Европы "Реал" выигрывал этот трофей 4 раза и два раза из них в 2016 и 2017 года, а также еще трижды уступал соперникам в решающем матче.

Больше всего выигрышей Суперкубка Европы на счету "Милана" и "Барселоны" – по 5. По 3 раза его также выигрывали "Ливерпуль" и "Аякс". И теперь у "Атлетико" также три победы.

А. Ле Кок Арена (эст. A. Le Coq Arena) - футбольный стадион в Таллине, Эстония. Вмещает 15 000 зрителей. На время проведения Суперкубка стадиону вернули прежнее название Лиллекюла, так как правила УЕФА запрещают на мероприятиях под эгидой союза рекламировать алкоголь в любой форме.

Как сообщала "Страна", в УЕФА показали новый мяч Лиги чемпионов - 2018/2019, выполненный в цветах киевского Динамо.

Мы писали, что УЕФА объявил имена 12 номинантов на титулы лучших игроков Лиги чемпионов 2017/2018, из них половина из Реала.

Ранее мы рассказывали, что определена команда, с которой сыграет "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов.