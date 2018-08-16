Появились фото первого в мире катамарана, которому не нужны паруса и топливо для кругосветного путешествия
Toyota стала партнёром проекта Energy Observer - не просто первого в мире водородного корабля, но и первого в мире полностью экологически чистого морского судна.
Это большой и легкий катамаран Energy Observer - длиной 30,5 метра и шириной 12,8 метра. Весит он при этом всего 28 тонн.
Корабль способен искусно маневрировать, а в море он отправится для изучения эффективности использования парусов и солнечных батарей при разном уровне волнения моря.
Сам катамаран Energy Observer был построен в 1983 году, неоднократно модернизировался и в своём последнем воплощении является сверхсовременным судном.
В качестве своеобразного топливного резерва будет использован водород. Для его выработки адаптирована наземная установка электролиза - из воды выпаривается соль, а после жидкость делится на кислород и водород. При этом водород остается в специальных резервуарах, из которых и будет извлекаться по мере необходимости (что тоже часть эксперимента).
В 2017 году Energy Observer, который поддерживает Toyota Motor Europe, вышел из порта Сен-Мало во Франции и отправился в 6-летнее кругосветное путешествие, в ходе которого планируется зайти как минимум в 101 порт в 50 странах по всему миру.
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