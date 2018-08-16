Глава США Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации у экс-главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана. Об этом заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс в среду во время брифинга для прессы в Белом доме.



Она отметила, что президент пошел на такой шаг, чтобы предотвратить утечки секретных данных. "Такой доступ особенно неуместен, когда чиновники уходят с высоких позиций и стремятся использовать секретную информацию для осуществления политических атак", - заявила она, отметив, что исторически главы экс-руководители ЦРУ имеют доступ к секретной информации, чтобы консультировать своих преемников в случае необходимости.

Она также отметила, что президент рассматривает возможность отозвать допуск у экс-главы ФБР Джеймса Коми, экс-директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, бывшего главы ЦРУ Майкла Хайдена, экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего заместителя директора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Салли Йейтс.

Джон Бреннан возглавил ведомство в марте 2013 года. До этого он был главным советником президента Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Бреннан оставил свой пост 20 января 2017 года - в день инаугурации Трампа. С тех пор они неоднократно вступали в заочную дискуссию и обменивались серьезными обвинениями. Бреннан, в частности, фактически обвинил Трампа в предательстве и заявил, что на саммите в Хельсинки глава Белого дома находился под контролем президента России.

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