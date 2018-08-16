Россия готова отменить визовый режим для некоторых категорий граждан Турции. С таким утверждением выступил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на 10-м Совещании послов и постоянных представителей Турции в международных организациях, которая проходит в Анкаре.



"Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов", - приводит его слова телеканал TRT.

Рабочие группы России и Турции после праздника Курбан-байрам, который пройдет в Турции с 21 по 25 августа, обсудят возможность соглашения о безвизовом режиме.

В официальные паспорта входят, в том числе, паспорта высших чиновников и дипломатов.

Как отмечает Анатолийское агентство, глава МИД республики также отметил, что "между РФ и Турцией достигнута принципиальная договоренность об упрощении виз для водителей большегрузных автомобилей".

В распространенном 12 августа комментарии МИД РФ в преддверии визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анкару говорилось о том, что Москва готова упростить визовый режим для некоторых категорий граждан Турции.

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