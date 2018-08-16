Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет принимают решение, основываясь на авторитетном мнении друзей. Родители играют главную роль в принятии решений в более раннем возрасте. Об этом сообщает Psychological Science.

При этом ученые характеризуют отношения с друзьями как более тесные и доверительные.

В то же время, родители не перестают быть важны, ведь индивид зависит от них не только финансово, но и психологически.

Группа психологов под руководством Жоао Гуасси Морейры из Калифорнийского университета решила выяснить, какие же отношения - дружеские или родственные - молодые люди считают приоритетными.

Для этого ученые провели эксперимент, в котором 174 добровольца играли в карточную игру. В каждом раунде участникам на компьютере показывалось 16 карт, лежащих лицом вниз. На скрытой стороне было указано, что испытуемый либо выиграл, либо потерял определенное количество очков. Однако играл он не для себя, а для друзей или родителей. В половине раундов прибыль поступала родителям, а убытки списывались с друзей; в остальных случаях механизм был обратным.

При этом одной группе участников сообщали, что очки эквивалентны денежному вознаграждению, и каждой стороне назначалась стартовая сумма в 5 долларов, а другой - что очки не имеют реальной ценности, и игра начиналась "с нуля".

Согласно гипотезе исследователей, добровольцы должны были дольше играть ради прибыли тех, кто занимает более важное место в их жизни. Дополнительно психологи проводили опрос, в котором оценивались отношения между участниками эксперимента и их окружением. Испытуемых просили оценить по пятибалльной шкале, согласны ли они с такими высказываниями как "родители уважают мои чувства", "когда мы обсуждаем что-то, друзья учитывают мою точку зрения".

Выяснилось, что несмотря на то, что участники испытывают положительные чувства как к родителям, так и к близким друзьям, отношения с последними были, в целом, крепче. Однако результаты эксперимента оказались противоположными: в среднем, добровольцы играли дольше, когда прибыль поступала к родителям. Участники, чьи отношения с друзьями были намного лучше, чем с родителями, тратили на игры за тех и за других одинаковое количество времени. Участники, которые общались заметно лучше с родителями, ставили в приоритет именно их.

Интересно, что такая закономерность была справедлива только, когда молодые люди не имели возможности обменять очки на деньги. Если же речь шла о реальных суммах, то испытуемые предпочитали не играть в пользу кого-то одного.

Родители очень сильно влияют на поведение и психологическое здоровье детей и подростков. Например, смерть одного или обоих родителей ребенка до достижения им 18-летнего возраста в два раза повышает риск его самоубийства на протяжении жизни, а курение и депрессия взрослых в семье существенно увеличивают шансы на развитие у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

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