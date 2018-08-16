Власти Демократической Республики Конго (ДРК) начали применять экспериментальную вакцину против вируса Эбола. Зеленый свет на использование препарата дали в министерстве здравоохранения страны. Об этом сообщает Euronews.

По последним данным, в республике зарегистрированы 39 подтвержденных случаев заболевания, эксперты проводят лабораторные тесты в отношении еще 58 вызывающих подозрение пациентов.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Мы просим международное сообщество помочь нам добраться в труднодоступные районы. Мы также призываем участников вооруженных конфликтов сложить оружие. Этот вирус опасен абсолютно для всех".

Представители международных организаций напоминают, что в предыдущую эпидемию в Западной Африке вирус убил 11 тысяч человек. Они информируют население о симптомах лихорадки, о правилах поведения рядом с заболевшими.

Вирус Эбола передается от диких животных человеку, затем люди заражают друг друга. Впервые вспышка лихорадки была зафиксирована в регионе в 1976 году.

Как сообщала "Страна", лихорадка Эбола в июле -августе унесла жизни более чем трех десятков человек в Конго.

Ранее мы писали, что а Африке свирепствует вирус "Эбола для растений", который грозит континенту голодом.

Также доктор, который работал с вирусами Эбола и Зика, ушел на больничный и не вернулся.