В Киеве под колесами локомотива погибла 19-летняя девушка. Чрезвычайное происшествие случилось на недействующей станции "Киевская Русановка", когда молодая девушка бросилась под колеса локомотива. Об этом сообщает издание "Информатор".

"По предварительной информации девушка бросилась под грузовой поезд, который направлялся в сторону железнодорожной станции "Левобережная". Умершая была 1999 года рождения. Во время аварии поезд отрезал девушке ногу. Она погибла на месте" – говорится в сообщении.

Причину случившегося и личность погибшей устанавливают правоохранительные органы.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в поезд Львов - Киев зашла пара без билетов, их за это избили другие пассажиры.

Напомним также, что в правительстве вновь заговорили о запрете поездов в Россию.

Также "Страна" писала, как в Александрии локомотив сбил пассажирку поезда "Интерсити".