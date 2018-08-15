В Одессе полиция задержала мужчину, который облил 12-летнего мальчика кислотой. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Мерзавец, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия", - написал Головин.

Фото: facebook.com/Дмитро Головін

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области подросток с друзьями играл под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

"Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", - говорится в сообщении.

Мать мальчика обратилась в полицию. Ее с сыном направили в больницу для установления характера повреждений.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе.

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