Ученые выяснили, что средняя температура на Земле может вырасти еще на 3-4 градуса, даже если человечество выполнит Парижское соглашение по проблеме изменения климата.

Температура превысит среднее значение за последние 1,2 миллиона лет. А изменения запустят другие необратимые процессы. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В настоящее время средняя глобальная температура планеты на один градус превышает значения доиндустриального периода (середины XIX века). Парижское соглашение, принятое в 2015 году, предполагает, что ограничение выбросов парниковых газов остановит рост температуры.

Уилл Стеффен из Австралийского национального университета и его коллеги оценили риск так называемого сценария "Земли-парника", при котором уровень Мирового океана превысит на 10-60 метров нынешний.

"Выбросы парниковых газов от деятельности человека - не единственный фактор, определяющий температуру на Земле. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса Цельсия может запустить другие системные процессы, которые могут обеспечить дальнейшее потепление - даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы", - сказал Стеффен, чьи слова приводит пресс-служба Стокгольмского центра устойчивости (SRC).

Фото: NASA Center for Climate Simulation

Авторы статьи рассматривают 10 естественных процессов положительной обратной связи (положительная обратная связь означает, что сами эти процессы развиваются по мере потепления и усиливают его). В их числе таяние вечной мерзлоты и арктического морского льда, выброс метангидратов со дна океана, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария, а также другие факторы.

"Наш анализ показывает, что Земля, возможно, приближается к планетарному порогу, преодолев который, мы окажемся на быстром пути к куда более теплым условиям - "Земле-парнику". Человеку трудно повлиять на процесс", - отмечают авторы статьи.

Сценарий "Земли-парника" чреват разрушением большей части коралловых рифов и их экосистем, риском затопления прибрежных районов и неблагоприятными последствиями для сельского хозяйства во всем мире. Пока не очевидно, будет ли потепление на два градуса, как это предполагает Парижское соглашение, новым климатическим равновесием, в котором климат будет оставаться стабильным, или же такой рост температуры приведет к неуправляемым процессам обратной связи и дальнейшему потеплению, говорят ученые - по их словам, этот риск нужно оценить как можно скорее.

Чтобы избежать реализации сценария "Земли-парника", человечеству нужно не просто снижать выбросы парниковых газов, но и активно забирать углекислый газ из атмосферы с помощью интенсивного выращивания лесов и специальных технологий улавливания и переработки CO2. Кроме того, могут понадобиться даже технологии геоинженерии - направленного воздействия на атмосферу Земли, например, для того, чтобы уменьшить ее нагрев от Солнца. Кроме того, такие попытки могут по-разному повлиять на разные полушария планеты, а остановка искусственного управления климатом также таит в себе ряд опасностей.

