Сегодня в Кропивницком 9-летняя девочка упала в яму и поранила ногу металлическим проводом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Кировоградской области.

"15 августа в 13:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Героев Украины в областном центре 9-летняя девочка упала в яму и наткнулась ногой на металлический провод. Нужна помощь освобождению ребенка", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью диэлектрических ножниц срезали металлическую проволоку и вынесли ребенка из ямы. Далее ним занимались работники скорой медицинской помощи.

Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua/

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