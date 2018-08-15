Виктор Янукович отказался от услуг адвоката Центра бесплатной правовой помощи Юрия Рябовола, а также запретил ему принимать участие и присутствовать в судебном заседании в деле о потере Крыма.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook адвокат бывшего Президента Виталий Сердюк.

Адвокат опубликовал заявление за подписью Януковича и акцентировал внимание на том, что "незаконное привлечение к делу "гос.адвоката" - попытка Суда и ГПУ придать процессу видимость состязательности, а в реальности помочь быстро окончить процесс без допроса свидетелей защиты, исследования наших доказательств и обеспечить вынесения приговора Президенту Виктору Януковичу в установленный срок".

"Согласно со ст. 23 ЗУ "О бесплатной правовой помощи" появление адвоката Рябовола в заседании Суда 16.08.2018 будет являться ярким доказательством этого преступного сценария власти", - сообщил Сердюк.

Фото: facebook.com/

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