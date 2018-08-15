В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетит Австрию, где министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выйдет замуж за инвестора Вольфганга Майлингера.

Поездка президента России носит беспрецедентный характер – и она очень символична и по сути возрождает свадебную традицию российских императоров. Об этом сообщает "Взгляд".

Как сообщает газета Kronen Zeitung, Владимир Путин прилетит на свадьбу "в качестве неожиданного гостя". Спецслужбы уже проводят инструктаж по личной безопасности для министра и ее будущего супруга – обеспечивать безопасность на церемонии будут офицеры австрийского спецподразделения "Кобра". Сама свадьба пройдет на юге земли Штирия.

Издание сообщает, что Путин мог познакомиться с 53-летней Карин Кнайсль и ее 65-летним женихом бизнесменом Вольфгангом Майлингером пару месяцев назад в Вене.

Поездка обещает быть достаточно символичной.

Фото: Vesti.Ru

Про Кнайсль известно, что она возглавляет МИД всего восемь месяцев. Ее предшественником был Себастиан Курц, проработавший на этом посту четыре года – при этом, когда он стал министром, ему было всего 27 лет. В декабре прошлого года Курц, возглавляющий Австрийскую народную партию, пересел в кресло главы правительства.

Кнайсль - видный и умный австрийский ученый, специалист по внешней политике. Она знает семь языков, специализируется на Ближнем Востоке – провела детство и юность в этом регионе, где ее отец работал личным пилотом иорданского короля Хусейна. Там же она продолжила и свое обучение после окончания Венского университета – изучая международные отношения в Еврейском университете Иерусалима и Иорданском университете в Аммане. Несколько лет работала в австрийском МИДе, но потом сосредоточилась на академической научной работе, консультировании и журналистике. Сейчас Кнайсль действительно крупнейший австрийский специалист по внешней политике.

"Присутствие Владимира Путина на свадьбе в Штирии приоткрывает закрытую от глаз публики часть политического процесса – личные отношения политических лидеров", - пишет издание.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель сразу после встречи с Путиным полетит в Грузию.

Также "Страна" сообщала, что у Путина подтвердили переговоры с Меркель о ситуации в Украине и энергетике.