На проспекте Победы у столичного ЗАГСа столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По данным журналиста, обошлось без тяжелых травм, но один из участников столкновения - "свободовец" Игорь Мирошниченко.

Автомобиль Honda Accord, который столкнулся с автомобилем депутата, вылетел в отбойник и сильно поврежден.

Образовалась большая пробка, остановилось движение троллейбусов, пока автомобили не отбуксировали с полосы проезда. На месте работает полиция.

Водитель Honda Accord Азир Рамазанов заявил, что двигался по третьей полосе, ехал со скоростью 90 км/ч и говорит, что спереди его подрезал другой автомобиль, который проехал мимо и его автомобиль задело, он врезался в BMW, за рулем которого ехал бывший народный депутат Мирошниченко.

"Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло", - сказал водитель Honda Азир Рамазанов.

Сам Мирошниченко утверждает, что он ехал со скоростью 50 км/час.

"Я услышал сзади звук, похожий на звука байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию", - заявил экс-нардеп.

Максимальная разрешенная скорость движения на проспекте Победы составляет 50 километров в час.

Видео: facebook.com

Игорь Мирошниченко – член Политсовета ВО "Свобода", действующий депутат Киевсовета, глава Сумской областной организации ВО "Свобода".

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