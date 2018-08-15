Жителям села предлагают легализовать свою деятельность в форме физических лиц - предпринимателей. Фермеры могут стать плательщиками единого налога четвертой группы. Об этом сообщает "Юрлига".

Соответствующий Закон № 2497-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств" вступил в силу 15 августа.

Семейное фермерское хозяйство организуется физлицом самостоятельно или совместно с членами его семьи на основании договора (декларации) о создании семейного фермерского хозяйства.

Такой договор подлежит нотариальному удостоверению по месту нахождения имущества и земельных участков фермерского хозяйства.

Для того, чтобы быть плательщиком единого налога четвертой группы фермеры-предприниматели должны осуществлять деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с Законом "О фермерском хозяйстве", и соответствовать совокупности таких критериев:

заниматься исключительно выращиванием, откормом сельхозпродукции, сбором, отловом, переработкой такой продукции и ее продажей;

осуществлять хоздеятельность (кроме поставок) по месту налогового адреса;

не использовать труд наемных лиц;

членами фермерского хозяйства такого физического лица могут быть только члены его семьи;

площадь сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда в собственности и/или пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее двух и не более 20 га.

Для зарегистрированных в установленном законом порядке фермеров-предпринимателей, которые в течение 10 календарных дней подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения, первый налоговый (отчетный) период начинается с первого числа месяца, в котором произошла государственная регистрация.

Фермеры, которые в налоговом (отчетном) периоде не обеспечили совокупность установленных критериев, обязаны уплатить в текущем году налог в размере, который рассчитывается исходя из 25% годовой суммы налога за каждый квартал, в течение которого плательщик находился в четвертой группе. И со следующего налогового (отчетного) квартала перейти на единый налог третьей группы или отказаться от упрощенной системы налогообложения.

Также фермеры могут с четвертой группы самостоятельно перейти в другую группу или отказаться от упрощенной системы. При этом вернуться в четвертую группу можно будет не ранее чем через два календарных года.

Регистрация плательщиком единого налога является бессрочной, но может быть аннулирована, если плательщиком единого налога четвертой группы не представлена налоговая декларация.

Также Законом предусмотрено введение льгот по уплате единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т. ч. его председателя (доплата ЕСВ за счет Госбюджета в течение 10 лет).

НДФЛ по арендной плате за земельные участки (паи) будет взиматься в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.

Кроме того, налог за лесные земли теперь состоит из земельного налога и рентной платы.

Напомним, Закон относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств был принят 10 июля.

Как сообщала "Страна", украинским фермерам компенсировали чуть больше трети за уничтоженное чумой поголовье свиней.

Напомним также, что украинцам предлагают сделать новый выходной 19 июня - День фермера.