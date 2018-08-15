Что делать пациентам, когда благотворительные сборы в больницах становятся обязательными - Минздрав
Минздрав напомнил о нормах закона, запрещающих принудительно собирать благотворительные взносы и обязывающих медучреждения информировать пациентов обо всех финансовых поступлениях.
Благотворительность - это жест доброй воли, а вымогание денег под прикрытием "благотворительных" взносов является прямым нарушением закона (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закона Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях").
Ни при каких обстоятельствах благотворительные взносы не могут быть обязательными для уплаты, а любые принудительные сборы средств - недопустимое явление в медучреждениях. Невыполнение этих требований влечет административную ответственность.
Что делать, если вас вынуждают стать благотворителем медучреждения
Если у вас требуют сдать благотворительный взнос в медучреждении, обратитесь с жалобой:
- к главному врачу;
- в орган управления учреждением - департамент или управление здравоохранения в вашей области;
- в правоохранительные органы.
- Медучреждения должны отчитываться о добровольных взносах
Чтобы сделать процесс сбора благотворительных взносов прозрачным, Минздрав Украины обязал учреждения здравоохранения отчитываться о собранных благотворительных взносах с физических и юридических лиц. С 1 января 2018 года медучреждения должны ежеквартально информировать о собранных средствах и направлениях их использования:
- на территории медучреждения в общедоступном месте, например, на доске объявлений;
- на веб-сайте медучреждения, если таковой есть;
- на веб-сайте областного департамента или управления здравоохранения.
Пациенты должны знать, сколько средств собрано конкретным медучреждением и на какие нужны - лекарства, расходные материалы, медицинские изделия и т.д. - они потрачены.
Об этих требованиях и обязательности их соблюдения Минздрав Украины напомнил руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения местных государственных администраций и руководителям учреждений здравоохранения официальным письмом. Напомним, с 1 января 2018 года больницы и поликлиники отчитываются за собранные благотворительные взносы.
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