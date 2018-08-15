В Минюсте разъяснили вопросы проведения государственной регистрации прекращения ипотеки, уступки прав ипотекодержателем по ипотечному договору при наличии ряда обременений (запрет отчуждения и арест недвижимого имущества, налоговый залог, предметом которого является недвижимое имущество и других). Об этом сообщает "Юрлига".

Таким образом, Госрегистратор может зарегистрировать прекращение ипотеки или уступку прав ипотекодержателем по ипотечному договору, поскольку обременяется не вещное право, а право собственности.

Поскольку в Государственном реестре прав происходит государственная регистрация обременения, касающегося самого вещного права, а не объекта, собственнику запрещено совершать действия, связанные с реализацией им своих правомочий в отношении определенного объекта недвижимого имущества.

В то же время по такому объекту недвижимого имущества в Госреестре прав могут быть зарегистрированы другие вещные права, производные от права собственности или обременения вещных прав, которые могут изменяться или прекращаться. При этом такие действия могут происходить не в результате реализации собственником своих правомочий, а в результате действий другой стороны сделки, обременителя.

При таких условиях отсутствуют основания для отказа в проведении государственной регистрации прекращения ипотеки или уступки прав ипотекодержателем по ипотечному договору, поскольку обременяется не ипотека, как вещное право, а именно право собственности. В то же время желание сторон удовлетворить требования кредитора во внесудебном порядке, является именно реализацией собственником своих правомочий в отношении недвижимого имущества, что при наличии зарегистрированного в реестре обременения права собственности является основанием для отказа в проведении государственной регистрации.

Как сообщала "Страна", украинцы, взявшие ипотеку, смогут платить налоги со скидкой.

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