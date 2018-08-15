Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции США в отношении России будут действовать до тех пор, пока Россия не предложит меры для достижения мира на Донбассе и не начнет сотрудничать с целью поиска соответствующего решения. Об этом Волкер сообщил в интервью телеканалу "Прямой".

"У нас сейчас есть много пакетов санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей, с ситуацией в Украине, с нарушением прав людей. Мы хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложением относительно улучшения ситуации, для достижения мира. А до этого мы будем слой за слоем применять следующие санкции к России, пока она не начнет сотрудничать для поиска решения", - сказал Волкер.

Он отметил, что санкции уже имеют эффект, хотя пока "не изменили фундаментально политику России относительно Крыма и Донбасса".

"Но я знаю, что они создают давление и есть пожелание с российской стороны, чтобы эти санкции каким-то образом снять", - сказал спецпредставитель.

По его словам, если Россия будет согласна на имплементацию пунктов Минских договоренностей, - "только тогда можно будет говорить об их отмене", а в противном случае санкции будут только усиливаться.

На вопрос о том, не намерен ли Волкер уходить со своей должности, он ответил отрицательно.

"Четко хотел бы заявить, что нет никаких планов что-то менять. Мы действительно достигли определенного прогресса в плане того, что мы четко и понятно заявили России относительно недопустимости этой ситуации. Мы хотели бы улучшить гуманитарную ситуацию на Донбассе, и мы хотели бы восстановить украинский контроль над этой территорией. Считаю, что это очень важный момент", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли он продолжать заниматься вопросами Украины.

Ранее Курт Волкер заявлял, что Путин не был готов к жестким санкциям Запада.

Как сообщала "Страна", с начала года на Донбассе погибли и ранены более 160 человек.

Также Курт Волкер объяснил, зачем Украине нужно продлить особый статус Донбасса.