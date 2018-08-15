Со вторника, 14 августа, в Украине вступили в действие положения о студенческих (ученических) билетах гособразца, которые распространяются на учреждения профессионального предвысшего образования. Об этом сообщает сайт "Юрлига".

Соответствующие изменения № 434 вводились приказом МОН от 25 апреля 2018 года.

Также упрощается порядок подачи заказа на изготовление студенческих (ученических) билетов и их карт. Так, подача образца оттиска печати руководителя учебного заведения не требуется. Вместо этого необходим только образец его подписи согласно установленной форме.

Карты студенческого и ученического билета могут быть изготовлены одним из таких способов:

вмонтированный один или несколько чип-модулей;

вмонтированный один или несколько чип-модулей и магнитная полоса;

магнитная полоса.

Студенческие (ученические) билеты старого образца действуют до их замены или даты окончания обучения студентами (учениками).



Студенческие и ученические билеты нового образца. Фото: jurliga.ligazakon.ua

Как сообщала "Страна", украинским вузам урезают госзаказ. Что это значит для будущих студентов?

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