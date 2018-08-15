Большая Палата Верховного Суда снова пришла к выводу, что спор с госрегистратором не относится к юрисдикции административных судов.

Так, в постановлении по делу № 815/6945/16 от 27 июня 2018 года разъяснено, что иск об отмене регистрации права собственности к нотариусу, зарегистрировавшему право собственности на квартиры, которые, как утверждает истица, она не продавала, должен рассматриваться по правилам ГПК, сообщает ЮрЛига.

"Учитывая то, что регистрационные действия, которые оспаривает истица, совершены на основании сделок, а именно договоров купли-продажи, которые она считает недействительными и принятыми с признаками мошеннических действий неизвестными ей лицами, спор по этому делу не является публично-правовым и должен решаться по правилам Гражданского процессуального кодекса Украины, с целью установления соответствия указанных договоров требованиям ГК", - указано в постановлении Большой Палаты.

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