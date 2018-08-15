В Минобороны России опровергли сообщение о перехвате британскими истребителями над Черным морем шести российских Су-24. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу военного ведомства РФ.

"13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении

В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения полетного задания российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее ВВС Британии сообщили о "перехвате" шести российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем вблизи границ НАТО. В сообщении говорилось, что навстречу российским бомбардировщикам 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители "Еврофайтер Тайфун" ВВС Британии.

Утверждалось, что при приближении британских истребителей российские самолеты повернули в сторону Крымского полуострова.

Как сообщала "Страна", в Черное море зашел эсминец США "Carney".

Также "Страна" писала, что премьер-министр Болгарии призвал не допустить конфликт на Черном море.