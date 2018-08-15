Сегодня, 15 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении режима чрезвычайного положения в Генуе сроком на 12 месяцев после обрушения моста, жертвами которого стали 39 человек.

Об этом сообщает итальянский сайт tio.ch.

На ликвидацию последствий катастрофы будут выделены 5 миллионов евро. На экстренном заседаним совета министров Италии было принято решение о введении режима ЧП в городе.

Также в стране объявят день траура по погибшим в результате крушения моста.

Напомним, 14 августа в Генуе рухнул пролет автомобильного моста на высоте свыше 100 метров. В результате трагедии, по последним данным, погибли 39 человек, еще 16 получили травмы. По данным местных властей, причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, пролегающая по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8.

Как сообщала "Страна", правительство Италии будет судиться с оператором рухнувшего в Генуе моста.