Еще восемь граждан России, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Украине, написали в среду заявления на имя президента своей страны Владимира Путина с просьбой поспособствовать возвращению на родину путем обмена заключенных в России украинцев, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают подавать заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (Черкасская исправительная колония №62), Валерий Иванов и Александр Валехидис (Дрогобычская исправительная колония №40), Владислав Гречин (Одесское учреждение исполнения наказаний №21), Виктор Агеев (Роменська исправительная колония №56), Олег Доронин (Городищенская исправительная колония №96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (Житомирское учреждение исолнения наказаний №8)", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Она напомнила, что 2 августа такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, который отбывает наказание за терроризм в Бучанской колонии, а 14 августа также Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые в настоящее время находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию президента РФ", - сообщила Денисова.

Как сообщала "Страна", ранее депутат Гончаренко предложил Путину в Facebook обменять себя на Сенцова.

Мы писали, что в Кремле заявили, что Сенцов должен сам попросить Путина о помиловании.