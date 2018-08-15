Опальный Катар пообещал Турции прямые инвестиции в объеме $15 млрд
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15 млрд, сообщило государственное информагентство Турции Anadolu Agency со ссылкой на источники в президентских кругах.
Эмир Катара и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре в среду.
"Отношения Турции и Катара имеют прочный фундамент подлинной дружбы и солидарности", - написал в своем микроблоге в Twitter представитель Р.Т.Эрдогана Ибрагим Калин.
Курс лиры к доллару США увеличил рост до 5% на торгах в среду, составляет 6,0250 лиры/$1.
Как сообщала "Страна", ранее в В Катаре заявили, что им плевать на бойкот, потому что у них есть $340 миллиардов резервов.
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Ранее Турция вдвое повысила пошлины на импорт 22 видов товаров из США.