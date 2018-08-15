Маршрут киевского троллейбуса №9 изменили для удобства междугородних пассажиров, которые путешествуют разными видами транспорта.

С 18 августа Киевский троллейбус, который сейчас следует от аэропорта "Киев" до станции метро "Площадь Льва Толстого", будет курсировать по обновленному маршруту. Планируется, что он сделает остановки у метро "Дворец спорта" и у Южного железнодорожного вокзала. Об этом сообщает сайт Киевпастранса.

"С целью повышения качества обслуживания жителей Соломенского и Печерского районов с 18 августа 2018 года вносятся изменения в трассу следования троллейбусов маршрута №9 "Международный аэропорт "Киев"(Жуляны) – станция метро "Дворец спорта!, - отмечается в сообщении.

Фото: kpt.kiev.ua

Теперь, начиная с субботы, троллейбус №9 будет курсировать по схеме: Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского - проспект Воздухофлотский - улица Смелянская - улица Народного Ополчения (в обратном направлении проспект Воздухофлотский) - Севастопольская площадь - Воздухофлотский проспект - улица Ивана Огиенко - улица Георгия Кирпы (в обратном направлении улица Ползунова) - улица Василия Липкивского - улица Льва Толстого - улица Жилянская (в обратном направлении улица Саксаганского) - улица Шота Руставели- улица Рогнединская - улица Эспланадная -– станция метро "Дворец спорта" .

Изменения в маршрут были внесены по инициативе "Укрзализныци". Об этом сказано на официальном сайте компании. В сообщении говорится, что логистическое нововведение будет удобно для путешественников.

Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту Жуляны начали расширение секции международного терминала.

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