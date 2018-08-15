Во Львове после смерти 4-летнего ребенка от укуса ядовитой змеи в больнице открыто уголовное дело факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В ходе расследования установлено, что 12 августа девочку доставили из Сколевской районной больницы в Специализированный детский медицинский центр во Львове с предварительным диагнозом – укус змеи.

14 августа девочка умерла во львовской больнице.

Производство открыто по признакам ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

Досудебное следствие поручено следственному управлению главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщала "Страна", четырехлетняя львовянка попала в реанимацию после нападения змеи.

Также "Страна" писала о чудесном спасении 11-летнего ребенка, которого под Харьковом укусила ядовитая змея.