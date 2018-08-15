Британские королевские военно-воздушные силы в среду сообщили о перехвате шести российских тактических бомбардировщиков Су-24 в небе над Черным морем вблизи границ НАТО. Об этом сообщает Интерфакс.

В сообщении британских ВВС говорится, что на перехват российских бомбардировщиков 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. При приближении британских истребителей самолеты ВВС РФ повернули в сторону Крымского полуострова.

Также королевские военно-воздушные силы Британии отмечают повышенную активность российской военной авиации в этом районе в ночь накануне перехвата.

Всего на румынской авиабазе "Михаил Когелничану" дислоцированы четыре британских "Тайфуна". Сколько из них приняли участие в перехвате, не уточняется.

Ранее "Страна" писала о том, что в горах Швейцарии разбился бомбардировщик Юнкерс, погибли не менее 20 человек.

Также мы сообщали, что США приостановили эксплуатацию бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с креслом катапульты.