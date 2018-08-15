Власти США ввели санкции в отношении одной компании и одного физического лица из России из-за связи организации с КНДР. В списке Минфина США числятся компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в санкционный перечень были включены "Банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.

Кроме России изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.

"Минфин продолжит исполнять существующие санкции против Северной Кореи и предпримет действия, чтобы определять и блокировать компании, порты и суда, которые содействуют противозаконным перевозкам и регулярному поступлению доходов в КНДР", - говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

"Тактика, которую используют эти организации в Китае, Сингапуре и России для уклонения от санкций, запрещены законом США, и все участники индустрии перевозок обязаны соблюдать их (санкции), или они подвергнутся серьезным рискам. Последствия нарушения этих санкций останутся в силе до тех пор, пока мы не достигнем финальной и полной денуклеаризации Северной Кореи", - отмечается в заявлении.

Ранее на сайте Конгресса США опубликовали текст законопроекта об усилении санкций США против России, внесенный группой сенаторов.

Как сообщала "Страна", Медведев назвал новые санкции США объявлением экономической войны России.

Также "Страна" писала, что курс российского рубля падает на фоне новых санкций США.