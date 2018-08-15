Новый транспортный самолет Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн разработки ГП "Антонов" (Киев) пополнит число новинок украинского оборонно-промышленного комплекса на военном параде 24 августа в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

"Как планируется, на параде военной техники на Крещатике по случаю Дня независимости Украины будет представлен также и новый транспортный Ан-178", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в среду источник в оборонном секторе.

Фото: wikipedia.org

Собеседник агентства уточнил, что это будет премьерный публичный показ Ан-178 в Украине на мероприятии подобного уровня. "В Украине Ан-178 демонстрировался только специалистам. Широкая аудитория украинцев увидит новый транспортник на военном параде впервые", - отметил он.

Как напомнил источник, прежде Ан-178 демонстрировался с успехом на ведущих мировых профессиональных площадках: международных авиакосмических выставках Le Bourget-2015 (Франция) и Farnborough-2018 (Великобритания), где стал одним из главных событий.

Ан-178 создается на замену Ан-12. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С. В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано порядка 200 компаний из 15 стран. Интерес к новому украинскому транспортнику ранее подтвердили ОАЭ, КНР и Азербайджан. По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, в настоящее время ГП "Антонов" ведет переговоры с европейскими странами НАТО о совместном развитии программы Ан-178.

По данным из открытых источников, в военном параде на Крещатике по случаю Дня независимости Украины в нынешнем году ожидается широкая презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных отечественным ОПК. В их числе наблюдатели выделяют, в первую очередь, ракетное и артиллерийское вооружение: ОТРК "Сапсан", высокоточную систему залпового огня "Ольха", автоматизированную систему залпового огня "Верба", 155-мм САУ "Богдана".

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