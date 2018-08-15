Полиция начала уголовное производство по факту смерти 42-летнего харьковчанина от ботулизма по статье "Убийство". Об этом сообщает Интерфакс.

"По факту смерти Слободским отделом полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Назначены экспертизы, устанавливается место приобретения рыбы (спровоцировавшей ботулизм - Прим. Ред.)", - сказали в полиции.

Врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии Харьковской областной клинической инфекционной больницы Артем Гойденко сообщил, что супруга умершего, также госпитализированная с диагнозом "ботулизм", находится в стабильно тяжелом состоянии.

"Она стабильно тяжелая. Но нарушения дыхания нет и для нас это самое главное. Давление также стабильно. Все-таки мы надеемся, что здесь будет благоприятный исход", - сказал Гойденко журналистам в среду вечером.

По данным Харьковского облуправления Госпродпотребслужбы, с начала года это уже третий и четвертый случаи ботулизма в регионе.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве зафиксировали новые случаи ботулизма.

Также мы сообщали, что в Украину из ООН прислали партию гуманитарных сывороток от ботулизма.