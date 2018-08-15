В западных областях Украины сегодня, 16 августа ожидаются дожди и грозы, местами град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в Ужгороде, Черновцах и Хмельницком +24.... +26 градусов. Во Львове, Ивано-Франковске, Ровно и Тернополе +21 ...+24 градуса. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов.

Также синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и в северных областях. Воздух прогреется днем до +26 +28 градусов, а ночью температура опустится до +16... +18 градусов.

Жителям юга и востока Украины синоптики предсказывают, что температура в этих регионах превысит отметку в +35 градусов. На востоке будет солнечно и без осадков. В Донецкой и Луганской областях +33 +35 градусов. В Харькове, Днепре и Полтаве +32 ...+34 градуса. Ночью температура опустится до +14 ...+18 градусов. На юге жарко. Дневная температура воздуха в Херсоне, Николаеве и Одессе составит +33 ...+35 градусов. Ночью будет тепло, от +19 до +21 градуса. Без осадков. В Крыму солнечно, небольшая облачность, +32... +34 градуса днем и +17... +19 ночью.

В центральной части страны жарко, без осадков. Температура воздуха днем составит +30 +32 градуса, ночью +17 +19 градусов.

В столице 16 августа синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов, ночью температура воздуха опустится до +18 +20 градусов.

Фото: meteo.gov.ua/

Как сообщала "Страна", ранее синоптики предупредили, до какой температуры разогреется воздух во вторник

Мы рассказывали, что раскаленный до +34 Киев переживает самый жаркий день года

По прогнозу погоды на 15 августа в Украине будет тепло и солнечно, но на западе страны дожди