Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 27,505 грн/$1 с 27,45 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,49-27,52 грн/$1.

По данным НБУ, справочное значение курса гривни к доллару в среду повысилось до 27,4472 грн/$1 с 27,4655 грн/$1 днем ранее.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 15 августа составил 276,3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $224,9 млн.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 16 августа 2018 года.

100 долларов США - 2744.9860

100 евро - 3107.5987

10 российских рублей 4.1354

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 августа составил 276,3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $224,9 млн.

Как сообщала "Страна", ранее банкиры назвали курс доллара, при котором перестанет падать гривня.

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