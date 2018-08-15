По факту драки со стрельбой возле одного из рынков Киева, в результате которой ранены два человека, полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, с места происшествия были изъяты гильзы. Их отправят на экспертизу, но по предварительному заключению эксперта, они были выпущены из травматического оружия.

В микроавтобусе Mercedes, который задержали возле столичного Гидропарка, правоохранители изъяли дымовую шашку и бронежилет. На месте конфликта обнаружили автомобиль BMW, который согласно полицейским базам находится в розыске как похищенный в Обухове (Киевская обл.).

"В настоящее время в полицию никто из участников конфликта с заявлениями о совершении преступления не обращался, а молодые люди, которых задержали полицейские, отрицают свою причастность к событиям возле рынка. Учитывая всю собранную информацию, правоохранители сделали вывод, что встреча была заранее спланирована, и активные участники конфликта - знакомые между собой", - говорится в сообщении.

По факту драки со стрельбой следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают участников и причины конфликта.

Напомним, сегодня утром на Троещине произошел конфликт между мужчинами, который перерос в драку со стрельбой. В результате инцидента ранения получили два человека. По данным полиции, стрелки скрылись с места ЧП на автомобилях с еврономерами. Для их задержания был объявлен план перехват.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе разборки водителей и продавцов арбузов закончились стрельбой.

Также мы сообщали, что под Запорожьем мужчина устроил стрельбу из ружья по автомобилям, есть пострадавшие.