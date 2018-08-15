Турция вдвое увеличила размер ввозных пошлин на 22 наименования товаров из США, передает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкого министра торговли Рухсару Пекджан.

Она отметила, что Турция будет защищать интересы национальных компаний на фоне действий США. "США - важный, но не единственный торговый партнер Турции. У Анкары всегда есть доступ к альтернативным рынкам", - добавила Пекджан.

Газета "Хюрриет" со ссылкой на указ, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, в свою очередь пишет о том, что среди 22 наименований товаров - рис, табачные продукты, алкоголь, косметика, уголь и транспортные средства.

Этот шаг стал ответной мерой на решение президента США Дональда Трампа санкционировать повышение тарифов на импорт из Турции стали и алюминия, после которого последовал обвал курса турецкой лиры. Отношения между США и Турцией обострились после решения США ввести санкции в отношении двух турецких министров из-за удержания под стражей в этой стране американского пастора Эндрю Брансона.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что Турция вводит заградительные пошлины на товары из США.

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