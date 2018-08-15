Свадьба экс-прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и главы аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева прошла в сербском ресторане в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает Daily Storm.

Молодожены регистрировали свой брак без лишних глаз, а отпраздновали свадьбу в окружении самых близких. Как отмечает издание, на праздновании присутствовали 32 человека. Банкет обошёлся в 90 тысяч рублей.

Шеф-повар и собственник ресторана Ненад Маркович подтвердил, что в ресторане бракосочетание отмечали Поклонская и Соловьев. По его словам, свадьба прошла отлично, гости остались довольны.

Отмечается, что гостей угощали блюдом от шеф-повара - плату "Старый гурман" и жаренным на вертеле ягненком. На видео, где запечатлено торжество, видно, что Поклонская танцевала под хит Софии Ротару "Хуторянка", ее супруг что-то обсуждал с другом за столом.

ранее "Страна" писала о том, что адвокат обвинил Поклонскую в соучастии при аресте Сенцова.

Также мы сообщали, что Поклонская заявила, что Янукович лишил ее украинского гражданства в Ростове.