Прокуратура Киевской области в среду направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского, который обвиняется в убийстве правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как сообщалось, юрист Иоздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра Ноздровской Светлана Сапатинская.

Россошанский был взят под стражу. По ходатайству прокуратуры он будет находиться под стражей все время досудебного расследования.

В июле 2018 года действия Россошанского были переквалифицированы с ч.1 ст.115 (умышленное убийство) на п.4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщала "Страна", ранее подозреваемому в убийстве юристки Ноздровской "утяжелили" статью.

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