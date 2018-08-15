Генцогиня Сассекская Меган Маркл, которая удивила феминистскими жестами в день свадьбы, ожидает появления ребенка.

О беременности супруги принца Гарри сообщила бьюти-эксперт Мика Майер. Она обратила внимание на изменение во внешности герцогини. Об этом сообщает The Sun.

У жены принца Гарри от рождения вьющиеся волосы, которые она унаследовала от матери-афроамериканки. Маркл не раз признавалась, что использует химические средства для их выпрямления.

Однако сейчас она появляется на публике исключительно с собранными в пучок волосами. Вероятно, таким способом женщина скрывает свои естественные локоны.

"Я думаю, теперь мы будем видеть ее только с пучком. Это неопровержимое доказательство беременности, потому что она больше не может выпрямлять волосы химией", - пояснила эксперт.

Ранее в июне сообщалось, что после свадьбы с принцем Гарри бывшая актриса Маркл отказалась от своей любимой до замужества прически - небрежного пучка - в пользу элегантных локонов, как у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Маркл с вьющимися волосами Фото: thesun.co.uk

Маркл с пучком на голове Фото: thesun.co.uk

Как сообщала "Страна", бывший муж Меган Маркл обручился с диетологом-блондинкой.

Также "Страна" писала, что Елизавета II поставила в кабинете фото принца Гарри и Меган Маркл.