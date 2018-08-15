К убийству бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука может быть причастна его супруга, она объявлена в розыск, сообщается на странице Национальной полиции Украины в соцсети Facebook в среду со ссылкой на первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

По его словам, это одна из рабочих версий. "Одна из версий - к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также исчезла ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей", - сказал Аброськин.

Фото: facebook.com/UA.National.Police/

Он также сообщил, что полиция рассматривает несколько версий этого преступления, в частности, убийство на заказ или из-за общественной деятельности погибшего.

Как сообщала "Страна", Жук был найден мертвым 2 августа. Установлено, что он скончался во дворе собственного дома в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. Полиция сразу же заявила, что рассматривается версия заказного убийства.

Жук был депутатом городского совета, возглавлял департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на должность мэра города.

Известно, что ему выстрелили в спину, пока он спал.