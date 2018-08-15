В среду, 15 августа, в Киеве группа неизвестных заблокировала работу ректората Национального медицинского университета им. Богомольца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Уточняетя, что вход в здание университета был заблокирован группой неизвестных под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка, указанные лица никого не пускали на территорию учреждения.

"Неизвестные лица заблокировали ректорат НМУ им. Богомольца. Сегодня утром, 15 августа, назначенный Министерством здравоохранения на должность и. о. ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кучин рассказал, что неизвестные находятся и внутри университета.

Также сообщается, что по указанию злоумышленников охранники НМУ применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице Департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава. Чиновница прибыла в университет для ознакомления администрации НМУ с приказом о назначении и. о. ректора.

"На место происшествия вызвали полицию, по поводу случившегося потерпевшая обратилась в райотдел полиции с соответствующим заявлением", - сообщили в Минздраве.

В министерстве такие действия злоумышленников считают "саботажем" и отмечают, что судьба всех документов, которые там находятся, неизвестна, поскольку "сейчас нет возможности контролировать происходящее в стенах университета".

"Минздрав Украины отмечает недопустимость таких действий, поскольку блокирование работы официально назначенного и. о. ректора может помешать своевременному завершению вступительной кампании в Национальный медуниверситет и негативно отразиться на начало нового учебного года", - предупредили в ведомстве.

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