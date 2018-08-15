Член комитета по спорту Госдумы России по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал оштрафовать защитника ПАОКа и сборной Украины Евгения Хачериди после того, как футболист показал московским фанатам щитки в цветах украинского флага.

"Уверен, просто так это не пройдет. У "Спартака" очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб четко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы", - заявил Свищев.

Фото: instagram.com/khacheridi34

Как сообщала "Страна", московская игра завершилась сухой ничьей, и по итогам двух матчей (первая игра 3 - 2), в плей-офф вышел ПАОК.

Напомним, что Евгений Хачериди поставил подпись под контрактом с греческим ПАОК. Он получил 34 номер. "Добро пожаловать и удачи", - пожелали ему в новом клубе.