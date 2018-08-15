Определились даты, когда сыграют между собой "Динамо" и "Аякс" в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

Первый матч состоится 22 августа, в Амстердаме, на "Йохан Кройфф Арене". Начало матча – 22.00. Ответный поединок, на НСК "Олимпийский", сыграют 28 августа. Начало – в 22.00.

На пути к плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс одолел Стандарт, а киевское "Динамо" обыграло по сумме двух матчей чешскую "Славию" из Праги - 1:1 и 2:0. Ранее "Страна" сообщала, как "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

Мы писали, что журналисты узнали первые детали контракта юного новобранца "Динамо". Напомним киевское "Динамо" пополнилось 18-летним нападающим СК "Днепр-1" и юношеской сборной Украины Владиславом Супрягой.