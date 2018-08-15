Суд отменил решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о выговоре заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Об этом сообщил член КДКП Анатолий Коваленко, пишет Украинская правда.

Вместе с тем он отметил, что пока не было решения суда, решение комиссии действовало, то есть Луценко должен был подписать приказ о выговоре.

"Суд мог вынести отдельное постановление, которым бы остановил действие решения КДКП, но такого не было. Обжалование в суд не приостанавливает его исполнения", - пояснил Коваленко.

Он рассказал, что КДКП уже оспаривает отмену решения. "Да, мы обжаловали в Большую палату, не знаю, когда будет (рассмотрение - Прим. Ред.)", – добавил член комиссии.

Согласно решению, обнародованному в реестре, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил выговор Столярчуку 26 апреля 2018 года. Решение о выговоре КДКП приняла за пять месяцев до того, 22 декабря 2017 года.

Суд решил, что комиссия не приняла во внимание и не оценила должным образом письменные объяснения Столярчука.

"Указанное решение (о выговоре – УП) не содержит ссылок на обстоятельства или другие фактические данные, свидетельствующие о невыполнении или ненадлежащем выполнении Столярчуком служебных обязанностей, а также не определены степени тяжести совершенного проступка, не указано какуой именно причинен вред от совершенного деяния, и вообще такой ущерб имел ли место", – говорится в постановлении суда.

В соответствии с информацией реестра, рассмотрение апелляции, поданной КДКП, назначено на 25 сентября 2018 года.

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