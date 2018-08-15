В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин по дороге в Берлин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с инвестором Вольфгангом Майлингером. Об этом сообщает "Интерфакс".

Информацию подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков: "Да, заедет по дороге в Берлин", - сказал Песков.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, во время визита Путина в Вену министр иностранных дел "пригласила президента", а в связи с поездкой в ​​Берлин появилась такая возможность: "Мы заедем и поздравим", - сказал Ушаков.

По информации газеты "Кронен Цайтунг", церемония пройдет на юге земли Штирия. В тот же день президент РФ прибудет в Берлин, где запланирована его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Вольфганг Майлингер и Карин Кнайсль

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель сразу после встречи с Путиным полетит в Грузию.

Как сообщала "Страна", ранее австрийские СМИ назвали дату встречи Трампа с Путиным.

Напомним также, что в России рейтинг Путина упал до 45% на фоне пенсионной реформы.