ГПУ рассказала подробности расследования по делу налоговиков Клименко
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении 30 подозреваемых по делу налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители доложили, что в ходе следствия были собраны доказательства для сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений 57 лицами, в том числе, 50 налоговиками. В результате совершенных преступных действий государству нанесены убытки на сумму свыше 104 млрд гривен.
"В настоящее время досудебное расследование закончено в отношении 30 подозреваемых, из которых два человека по результатам судебного разбирательства получили обвинительные приговоры, в отношении одного лица производство закрыто вследствие его смерти, еще 27 подозреваемым и 54 их адвокатам 14.03.2018 предоставлен доступ к материалам уголовного производства", - рассказали в прокуратуре.
По состоянию на сегодня сторона защиты знакомится с материалами дела, но трое подозреваемых и треть защитников к ознакомлению до сих пор не приступили. После окончания этой стадии обвинительные акты будут направлены в суд. В то же время до сих пор устанавливается пребывание еще 27 человек, они объявлены в розыск.
Также в ГПУ отмечают, что в ходе расследования 20 подозреваемых по ходатайству следователей и по решению суда находились под стражей, в отношении остальных семи судом была избрана мера пресечения в виде залога на общую сумму 77 млн грн (с последующим уменьшением ее размера на сумму около 22 млн грн).
"После того, как истек установленный законом максимальный срок содержания под стражей, что вызвано большим объемом работы по делам, а также продолжительностью предназначенных следователями экспертиз, судом было принято решение о замене подозреваемым ранее избранной меры пресечения", - комментируют в прокуратуре.
Напомнил, сегодня, 15 августа, все задержанные по так называемому делу "налоговиков Клименко" вышли из-под стражи под залог или из-за истечения срока возможного ареста. "По состоянию на 30 июля, подозреваемые под стражей не находятся, вследствие истечения предусмотренного законом срока содержания под стражей – двенадцать месяцев и уплаченного установленного судом размера залога", – ответили в Генпрокуратуре на запрос "Украинской правды".
По данным ГПУ, в целом в указанном производстве наложен арест на имущество на общую сумму 4 млрд 889 млн 360 тыс 275 грн, в том числе изъято денег и ценностей для обеспечения возмещения ущерба на сумму 1 млрд 708 млн 505 тыс грн.
"Прокуратура полностью соблюдает и обеспечивает выполнение законов в уголовном производстве, но сама их не пишет. Это, в том числе, касается и требований УПК Украины, которые не предусматривают содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года. По факту, с момента задержания налоговиков до завершения досудебного следствия прошло 9 месяцев 18 дней", - подытожили в ведомстве.
Как сообщала "Страна", что еще в июне в Генпрокуратуре заявили об окончании спецрасследования по "делу Клименко".
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