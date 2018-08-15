Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении 30 подозреваемых по делу налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители доложили, что в ходе следствия были собраны доказательства для сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений 57 лицами, в том числе, 50 налоговиками. В результате совершенных преступных действий государству нанесены убытки на сумму свыше 104 млрд гривен.

"В настоящее время досудебное расследование закончено в отношении 30 подозреваемых, из которых два человека по результатам судебного разбирательства получили обвинительные приговоры, в отношении одного лица производство закрыто вследствие его смерти, еще 27 подозреваемым и 54 их адвокатам 14.03.2018 предоставлен доступ к материалам уголовного производства", - рассказали в прокуратуре.

По состоянию на сегодня сторона защиты знакомится с материалами дела, но трое подозреваемых и треть защитников к ознакомлению до сих пор не приступили. После окончания этой стадии обвинительные акты будут направлены в суд. В то же время до сих пор устанавливается пребывание еще 27 человек, они объявлены в розыск.

Также в ГПУ отмечают, что в ходе расследования 20 подозреваемых по ходатайству следователей и по решению суда находились под стражей, в отношении остальных семи судом была избрана мера пресечения в виде залога на общую сумму 77 млн ​​грн (с последующим уменьшением ее размера на сумму около 22 млн грн).

"После того, как истек установленный законом максимальный срок содержания под стражей, что вызвано большим объемом работы по делам, а также продолжительностью предназначенных следователями экспертиз, судом было принято решение о замене подозреваемым ранее избранной меры пресечения", - комментируют в прокуратуре.

Напомнил, сегодня, 15 августа, все задержанные по так называемому делу "налоговиков Клименко" вышли из-под стражи под залог или из-за истечения срока возможного ареста. "По состоянию на 30 июля, подозреваемые под стражей не находятся, вследствие истечения предусмотренного законом срока содержания под стражей – двенадцать месяцев и уплаченного установленного судом размера залога", – ответили в Генпрокуратуре на запрос "Украинской правды".

По данным ГПУ, в целом в указанном производстве наложен арест на имущество на общую сумму 4 млрд 889 млн 360 тыс 275 грн, в том числе изъято денег и ценностей для обеспечения возмещения ущерба на сумму 1 млрд 708 млн 505 тыс грн.

"Прокуратура полностью соблюдает и обеспечивает выполнение законов в уголовном производстве, но сама их не пишет. Это, в том числе, касается и требований УПК Украины, которые не предусматривают содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года. По факту, с момента задержания налоговиков до завершения досудебного следствия прошло 9 месяцев 18 дней", - подытожили в ведомстве.

Как сообщала "Страна", что еще в июне в Генпрокуратуре заявили об окончании спецрасследования по "делу Клименко".

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