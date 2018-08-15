В Великобритании матч между командами Бристоль Роверс и Кроули Таун, который проходил в рамках Кубка английской лиги, сопровождался трансляцией порно на всех мониторах стадиона и бара. Инцидент произошел, когда клубы после первого тайма пошли на перерыв. На экранах внезапно появилась трансляция канала для взрослых. Об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, которые охотно делились отснятым на месте события видео.

Фото: twitter.com

Работники устранили неисправность, но после возвращения команд на поле в начале второго тайма, инцидент повторился. В клубе пообещали провести расследование и наказать виновных.

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