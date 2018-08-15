Во вторник, 14 августа, в одном из вагонов поезда Интерсити из Львова в Киев произошла драка из-за безбилетных пассажиров. Об этом сообщил журналист Андрей Чемес на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, конфликт вспыхнул после того, как в вагон поезда зашли мужчина и женщина без билетов. Они отказывались покинуть вагон и отмечали, что им нужно срочно попасть в столицу на судебное заседание. По их версии, они не смогли приобрести билеты на сайте Укрзализныци из-за их отсутствия, хотя в вагоне было много свободных мест.

Впоследствии, возмущенные задержкой поезда пассажиры устроили потасовку с мужчиной и женщиной, которые отказывались покинуть вагон. На видео видно, как пассажир силой выталкивает "зайцев" из вагона.

В Киев поезд отправился с 15-минутным опозданием.

Как сообщала "Страна", в Украине могут ввести дополнительную охрану в поездах "Интерсити".

Напомним также, что неизвестные забросали камнями Интерсити Киев-Львов. Разбили окно и попали в певицу Руслану.