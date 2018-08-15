В четверг, 16 августа, в Киеве изменится синоптическая ситуация, и жару сменят грозовые дожди. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Завтра во второй половине дня мы ждем небольшой кратковременный дождь с грозой и изменение синоптической ситуации (в Киеве, - Прим. Ред.)", - сообщил Кульбида.

По его словам, в дальнейшем погодные условия будут переменчивыми.

"В дальнейшем погодные условия не будут такие стабильные, будут проходить время от времени изменения. 18 и 19-го также пройдут уже более интенсивные грозовые дожди", - сказал директор Укргидрометцентра.

Напомним, почти на всей территории Украины 15-17 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что Укргидрометцентр опроверг информацию о нашествии на Украину шаровых молний.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют в Украине тропический август с дождями и жарой.