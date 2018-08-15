Сегодня, 15 августа, в Кабуле в образовательном учреждении Mawoud Academy произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает TOLO News.

Как отмечает издание, взрыв произошел около 16 часов дня по местному времени, когда студенты находились в аудиториях. По данным медиа, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Фото: twitter.com/FarzadNajee

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 25 человек. Еще 35 человек получили ранения.

По данным очевидцев, на момент взрыва в аудитории находились до 100 учеников, которые занимались подготовкой к поступлению в университет. Сообщается, что средний возраст погибших - 18 лет.

Напомним, что также 15 августа в результате нападения боевиков группировки "Талибан" на военную базу Аллахуддин в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 45 афганских военных. 12 августа в северо-западной провинции Афганистана Фарьяб при атаке боевиков "Талибан" на военную базу, погибли 17 военнослужащих, еще 25 были ранены.

Как сообщала "Страна", Талибы не собираются прекращать огонь в Афганистане после Рамадана.

Мы писали, что в Афганистане прогремел второй взрыв за два дня, погибли ещё 25 человек.

Ранее в Афганистане прогремел взрыв, погибли 20 человек.